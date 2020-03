Weil am Rhein Gerätehaus auf dem Prüfstand

Ein neuer Standort müsse genug Raum für Fahrzeuge, Ausbildung und Parkplätze für die Einsatzkräfte aufweisen. Eine neue Organisation müsse nicht notwendig die Mannschaften auseinanderreißen. Nonnenmacher regte eine separate Besprechung mit der Ötlinger Feuerwehr an. Kommandant Frank Sommerhalter betonte, dass der Bedarfsplan rein auf Fakten beruhe. Er zeigte Verständnis dafür, dass 150 Jahre Feuerwehrtradition im Dorf eine schnelle Akzeptanz neuer Wege erschwert.

Um bei allgemein geringer werdender Bereitschaft zum Ehrenamt auch in Zukunft genug Nachwuchs in der Freiwilligen Feuerwehr zu haben, müssten die Ehrenamtlichen entlastet werden. Dies werde mit der Schaffung von vier neuen Stellen erleichtert. Ohne die Ehrenamtlichen sei das europaweit höchste Sicherheitsniveau der Feuerwehr nicht zu schaffen.

Ortsvorsteher Günther Kessler wies darauf hin, dass besonders an die Jugend gedacht werden müsse, die heute beruflich viel weiträumiger tätig sei. Sommerhalter erinnerte an 2010, als die Abteilungen Alt-Weil, Friedlingen und Otterbach zusammengelegt wurden. Man sehe heute, dass diese Entscheidung richtig war. Heute sei der schnelle Einsatz eines Löschzugs mit allen Spezialisten von einem zentralen Ort aus immer möglich. Und die Kameradschaft sei nicht schlechter als früher in den Einzelmannschaften. Sommerhalter bemängelte, dass heutzutage die Feuerwehr zunehmend für Nichtigkeiten angefordert werde, wo der Bürger sich früher selbst geholfen habe.

Möglichkeiten prüfen

Axel Brombacher bat um einen Vermerk im Protokoll, dass im Eingemeindungsvertrag Ötlingen nicht nur ein eigener Kindergarten, sondern auch eine eigene Feuerwehr zugesichert worden ist.

Die Räte stimmten zu Punkt 1 dem Feuerwehrbedarfsplan im Prinzip zu. Der Satz in Punkt 2 „einem Gerätehaus im nördlichen Teil des Stadtgebiets (Zwei-Standort-Lösung) ist dabei der Vorzug zu geben“ wurde auf Vorschlag von Katrin Schröder-Meiburg unter Zustimmung der Kollegen geändert in „Die verschiedenen räumlichen Möglichkeiten sollen geprüft und in ergebnisoffener Sitzung diskutiert werden“. Der Schaffung von vier zusätzlichen Planstellen für die Feuerwehr, deren Aufgaben Sommerhalter erläuterte, stimmten alle Räte zu.