Termine

Am 31. März spielt das Orchester am Ostermontagsgottesdienst, am 28. April findet das Frühjahrskonzert statt, am 5. Und 6. Juli steigt wieder „Rock am Rhy“, am 19. Juli ist ein Auftritt im Schulhof der alten Schule, am 15. September findet das Winzerfest statt, am 17. November begleitet das Orchester den Gottesdienst am Volkstrauertag und am 14. Dezember wird das Jahreskonzert veranstaltet.