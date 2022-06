Weil am Rhein Gerichtsurteil: Gefängnis und Entziehungskur

Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt, teilt Amtsgericht-Sprecher Christoph Gadesmann mit. Außerdem wurde die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Des Weiteren wurde eine Motocross-Maschine eingezogen. Von weiteren Anklagepunkten wurde der Mann freigesprochen.

Der 36-Jährige musste sich unter anderem vor Gericht verantworten wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Der Angeklagte ist in den frühen Morgenstunden des 6. April 2019 in erheblich alkoholisiertem Zustand in den Kaufring in Weil am Rhein eingebrochen und hat dabei Waren im Wert von fast 15 000 Euro entwendet. Ferner hat er Glasvitrinen und Verkaufsablagen umgeworfen und einen Verkaufsgang mit Kot verunreinigt. Insgesamt ist dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 76 000 Euro entstanden.