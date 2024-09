Weil am Rhein: Gesangverein probiert Neues

Rückblick: Auf gelungene Konzerte könne der Gesangverein zurückblicken, berichtet der Vorsitzende Lothar Schulze. Das Singen unter der Leitung von Chorleiter Karl Gehweiler mache Freude und fordere die Sänger. „Singen verlangt Konzentration, Atemkontrolle und vor allem das Vertrauen in die anderen“, sagte Chorleiter Karl Gehweiler. Die vergangenen Konzerte – zwei Aufführungen der Misatango (Tangomesse) von Martin Palmeri – seien wunderbare Beispiele dafür gewesen, wie kraftvoll und berührend Musik sein kann. In Alt-Weil und Rheinfelden wurde das Werk in Zusammenarbeit mit dem Gospelchor St. Josef aufgeführt.

Ausblick: Geplant sei, eine neue Richtung einzuschlagen. Musikalische und visuelle Clips sollen unter dem Motto „Clips- Sehnsucht“ erarbeitet werden. Die erste Aufführung ist für Mai 2025 geplant. Gehweiler dankte den Sängern für ihr Engagement, die Leidenschaft und Hingabe.