Weil am Rhein Geschätzt als Mensch und Geschäftsmann

Max Hagin war ein Metzgermeister mit Leib und Seele. Nach seiner Ausbildung hatte er sein Wissen und Können in Karlsruhe sowie in Montreux am Genfer See vertieft, ehe er erfolgreich die Meisterprüfung im Metzgerhandwerk ablegte. 1953 stieg er in den elterlichen, 1926 von seinem Vater gegründeten Betrieb ein. Nachdem er danach zunächst sechs Jahre an der Seite seines Vaters arbeitete, übernahm er 1959 verantwortlich die Metzgerei, tatkräftig unterstützt von seiner vor drei Jahren verstorbenen Frau Marlies, die im Verkauf tätig war.

Mit Weitblick und Schaffenskraft

Nach und nach baute Max Hagin mit viel Schaffenskraft und unternehmerischem Weitblick den Familienbetrieb aus. Dabei war es ihm immer ein wichtiges Anliegen, dem großen Kundenstamm aus der gesamten Region qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstwaren anbieten zu können. Dieses Qualitätsstreben begründete auch den Erfolg, ebenso seine freundliche, verbindliche Art. Er war immer den Menschen zugewandt und hatte stets ein Lächeln und ein paar nette Worte parat.