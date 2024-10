Weil am Rhein: Geschenkideen, Punsch & Co.

Mit bewährtem Konzept

Nach dem Erfolg der vergangenen beiden Jahre setzt die WWT auch in diesem Jahr auf das bewährte Konzept und wird den Weihnachtsmarkt in traditioneller Weise veranstalten, heißt es. Die Stadt Weil am Rhein hatte zusätzliche Anschlüsse auf dem Lindenplatz installiert, um die Stromversorgung des Marktes zu optimieren. Der städtische Betriebshof übernimmt die elektrische Betreuung.