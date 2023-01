Weil am Rhein Geschichte eines Zimmermanns

Von Jennifer Ningel

Weil am Rhein-Haltingen. Die Geschichte handelt von Jos, Zimmermann, verheiratet und Vater eines Sohnes. In einem neu entdeckten Dokument erzählt Jos von seiner Frau Mar, seinem Sohn Jes und wie dieser am Kreuz gestorben ist. Seine Geschichte erinnert stark an Josef und das soll sie auch. Denn Ulrich Wössner möchte in seinem neuen Buch „Jos. Geschichte“ dem eine Stimme geben, der in zwei Jahrtausenden in Kunst und Literatur kaum Beachtung fand.