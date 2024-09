Weil am Rhein: Geschichte erleben

Das Landwirtschaftsmuseum in Alt-Weil und das Museum Weiler Textilgeschichte in Friedlingen sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Landwirtschaftsmuseum befindet sich in einer mehr als 200 Jahre alten Scheune. Bei ihrer Renovierung wurde die für die landwirtschaftlichen Gebäude typische Aufteilung in Tenne, Futtergang und Stall erhalten, heißt es in einer Mitteilung.

Das Museum Weiler Textilgeschichte stehe hingegen für die Industrialisierung von Weil am Rhein. Auf dem Areal des Kesselhauses der ehemaligen Firma Schwarzenbach können heute noch die Schreinerei und Schmiede besichtigt werden.