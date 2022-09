Weil am Rhein Geschichte in bissigen Bildern

Weil am Rhein (wz/ilz). Die Ausstellung, die im Rahmen des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Weil am Rhein und Huningue gezeigt wird, beleuchtet die deutsch-französische Freundschaft auf ihre eigene Art und Weise, teilt die Stadtverwaltung mit. 25 Karikaturen sind im Le Triangle in Huningue zu sehen, 25 werden in Weil am Rhein im Museum am Lindenplatz gezeigt.

Ein Besuch der Ausstellung im Museum am Lindenplatz, die ab heute geöffnet ist, zeigt, wie viele Facetten diese Freundschaft hat. Nicht selten wird in den Karikaturen das Verhältnis der beiden Staatschefs aufs Korn genommen. „Da werden Konrad Adenauer und Charles de Gaulle respektlos behandelt und Willy Brandt und Georges Pompidou auf die Schippe genommen. Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und François Mitterrand bekommen ihr Fett weg und auch Jacques Chirac und Gerhard Schröder werden nicht geschont. Nicolas Sarkozy und Angela Merkel waren ein Traumpaar für die Spottzeichner links und rechts des Rheins, die sich auch auf François Hollande eingeschossen haben“, so der Kurator dieser Wanderausstellung, Helmut Schmidt.