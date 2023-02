Weil am Rhein Geschichte lebendig halten

Gefeiert wird mit besonderen Jubiläumskonzerten, eines mit dem Frauensingkreis, der laut Ulrich Kunzendorf übrigens den 80. Geburtstag begehe. Kunzendorf als Vorsitzender kündigt für den Jubiläums-Reigen an, neue musikalische Wege zu gehen. Das hänge mit dem Dirigenten Michael Friesen zusammen, der den Männerchor seit Sommer 2022 leitet. Dem Chorleiter zufolge werde es eine Matinee am Muttertag geben, gesungen werde gar ein Gospel. Um die Hürde „Singen in englischer Sprache“ zu umschiffen, erklingen die Strophen in Deutsch und nur der Refrain verbleibe in der Originalversion. Schmunzelnd merkt Friesen an, als Hilfsmittel greife man auf die Lautschrift zurück.