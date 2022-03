Weil am Rhein Geschichtshäppchen zum „25-Jährigen“

Die Führung von Susi Engler am Sonntag, 22. Mai, trägt den Titel „Hörst du nicht die Glocken?!“ und endet mit einem Umtrunk mit Haltinger Glockenwein. Weiter geht es am Sonntag, 12. Juni, mit der Führung „Geschichten um den Haltinger Hirschen“. Susi Engler spricht über 275 Jahre gepflegte Gastlichkeit, heißt es in der Ankündigung. Sie bietet zudem die Gelegenheit, einen Blick in die Räume des geschichtsträchtigen Anwesens zu werfen.

Dem Maler in Ötlingen – Hermann Daur – widmet sich Rena Hadji-Cheykh am Sonntag, 26. Juni. Aus bekannten Gründen konnte die Tour zum 150. Geburtstag von Hermann Daur im Jahr 2020 nicht stattfinden – nun wird erneut eingeladen. Los geht es im Innenhof beim Café Inka, in dem sich sein Atelier befand. Die Tour endet am Hermann-Daur-Denkmal – mit einer kleinen Überraschung.

Am Sonntag, 10. Juli, bietet Sylvia Kerner eine Führung anhand von Gemälden der Haltinger Künstlerin Ilse Sterzl an, die ebenfalls mit von der Partie ist. „Haltingen in den 1970er-Jahren“ lautet der Titel. Anhand der Bilder werden Plätze aufgesucht, die Sterzl malerisch festgehalten hat – und mit dem heutigen Zustand verglichen.

Monika Merstetter bietet am Sonntag, 28. August, die Führung „Das historische Alt-Weil“ auf Alemannisch an. Die Tour führt zu jahrhundertealten Gebäuden und versteckten Gässchen. Die Stadtführerin rundet die Tour unter anderem mit Gedichten von heimischen Mundartdichtern ab, heißt es in der Ankündigung.

Ans Rheinufer

Den neu gestalteten Rheinufern in Friedlingen und Huningue widmet sich Siegert Kittel am Sonntag, 4. September, mit der Führung „Festungsreste“. Vor 207 Jahren wurde die Vauban-Festung Hüningen geschleift. Heute gibt es stattdessen auf beiden Seiten des Rheins Parkanlagen. Die Teilnehmer begeben sich auf eine grenzübergreifende Spaziersuche nach dem, was von der Festungsgeschichte übrig geblieben ist.

In den Rathaus-Neubau

„Hinter den Kulissen“ sind die Teilnehmer an der Stadtführung zum Thema „50 Jahre Große Kreisstadt“ am Mittwoch, 12. Oktober, unterwegs. Sabine Theil wird die Geschichte(n) der Weiler Rathäuser in Kurzform Revue passieren lassen und über die Ernennung berichten. Sie erzählt von Zeitkapseln, Umzügen, einer missglückten Ausfahrt, vom Gästebuch und vielem mehr. Anschließend führt Claudio Bergermann, Leiter des Amts für Gebäudemanagement und Umweltschutz, durch den Erweiterungsbau des Rathauses.

Tonio Paßlick leitet am Samstag, 3. Dezember, eine Spurensuche mit Art-Caching über Erwin Bowien. An diesem Tag jährt sich der Todestag des Künstlers zum 50. Mal. Mit Patrick Luetzelschwab, dem Markgräfler Kunstpreisträger 2020, hat Paßlick nach dem Konzept der bekannten Geo-Caching-Projekte eine Spur durch Alt-Weil gelegt. Für die Suche ist die Mitnahme eines Handys erforderlich.

Zudem soll dieses Jahr der neue Film „Weil am Rhein – von oben“ von Dokumentarfilmer Dieter Zöbelin im Haus der Volksbildung gezeigt werden. Das Datum steht allerdings noch nicht fest.

Die Teilnahme an den Stadtführungen kostet fünf Euro pro Person, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist sie kostenlos. Bar-Zahlung ist nicht möglich. Anmeldungen nimmt die VHS Weil am Rhein entgegen; Kurzentschlossene können auch vor Ort eine Anmeldung ausfüllen. Die Termine, Treffpunkte und Zeiten können sich ändern. Bei schlechtem Wetter ist es möglich, dass Führungen abgesagt werden.