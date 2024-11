Weil am Rhein: Geschirr, Glas, Textiles und mehr

Am 27. Oktober 2024 wäre Baumann 100 Jahre alt geworden. In Basel geboren und in Weil am Rhein aufgewachsen, lebte er 70 Jahre bis zu seinem Tod in Schopfheim. Ihn verband zudem eine tiefe Freundschaft mit Frankreich. Über mehrere Jahre hinweg wurde ein grenzüberschreitendes Ausstellungsprojekt vorbereitet (wir berichteten). Zwei der fünf Ausstellungen sind nun demnächst in Weil am Rhein zu sehen.

Die Ausstellungen

Museum am Lindenplatz:

„Retrospektive. Porzellan, Glas, Mobiliar, Kunst“, Vernissage am Freitag, 8. November, 18.30 Uhr, zu sehen bis 14. September

Museum Weiler Textilgeschichte:

„Textilarbeiten für Schiesser & Irisette“, Eröffnung am Samstag, 9. November, zu sehen bis 27. Juli