Weil am Rhein Geschlagen, getreten und Stein geworfen

Über Gleise gelaufen

Am Montagabend forderten DB-Mitarbeiter im Weiler Umschlagbahnhof die Bundespolizei an, heißt es in einer Mitteilung. Eine 43-Jährige war über die Gleise gelaufen und soll die anwesenden Mitarbeiter lautstark dafür verantwortlich gemacht haben, dass keine Züge mehr fahren würden. Im weiteren Verlauf soll die Frau einen der anwesenden DB-Mitarbeiter mit einem Faustschlag und einem Tritt angegriffen und ihn mit einem Schotterstein beworfen haben. Der Mann verletzte sich hierbei leicht an der Hüfte.

Mit Handfesseln

Bis zum Eintreffen der Bundespolizei fixierten drei Bahnmitarbeiter die aggressive und aufgebrachte Frau. Die Einsatzkräfte legten ihr Handfesseln an. Nachdem sie sich beruhigt hatte, brachte die Streife sie zu ihrer Wohnung und übergab sie dem Lebenspartner. Die Frau wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.