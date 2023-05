Das bestätigte Hartmut Keller aus Weil am Rhein. Der vom Hochrhein stammende Keller lebt eigener Aussage zufolge erst ein gutes Jahr in Weil, kennt den Festplatz in Haltingen als Jogger aber bestens und genoss an seiner Laufstrecke dieses Mal eben ganz in Ruhe und gut verköstigt den geschätzten Blick in Richtung Basler Bucht und Elsass. Es sei herrlich hier oben, was sie aus vielen Vorjahren kenne, sagte Corinna Brüderlin aus Schopfheim. Sie kenne das Fest schon lange, sei von Arbeitskollegen aus Ötlingen einst zum Rettichfest gekommen und besuche es seit vielen Jahren mit der Familie stets gerne – inklusive einem ausgiebigen Spaziergang von Ötlingen hinunter und gestärkt wieder hinauf.

Erstmals dabei war eine zwei Dutzend Köpfe umfassende Delegation aus der Partnerstadt Trebbin. Und auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz stattete der Veranstaltung der Feuerwehr Haltingen einen Besuch ab.