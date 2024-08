Weil am Rhein: Gesellige Touren

Freude an Bewegung

Meistens dabei ist Zofia Stepniewski aus Weil. Bevor sie in die 3-Länder-Stadt zog, hat sie in der Schweiz gelebt. „2020 bin ich hierher gekommen“, erzählt sie. Im Internet stieß sie auf den Schwarzwaldverein und meldete sich an. Sie wollte sich bewegen. „Und ich bin ohnehin eine Weltenbummlerin. Ich reise viel.“ Ob Indien, Neuseeland, Kuba oder Australien: Stepniewski ist schon viel in der Welt herumgekommen. „Es ist doch schön“, meint sie und blickt sich zufrieden um – und es sei ihr viel lieber, als zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen.

Kurze Pause an der Daurhütte Foto: Saskia Scherer

Bei der Daurhütte macht die Gruppe eine kurze Pause. Duttenhöfer erzählt etwas zu dem Ausflugsziel, wo an diesem Tag Schüler mit ihren Lehrern grillen. Dann geht es für die Wanderinnen weiter nach Ötlingen, um die Tour im Café Inka gemütlich ausklingen zu lassen.