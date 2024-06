Weil am Rhein: Gespräche, Kulinarik und Musik

Ratatouille und Grillwürste

Die Bonds Junior Edition legte gemeinsam mit der Bonds Big Band los und präsentierte ein buntes 40-minütiges Programm mit Hits aus Jazz und Pop. Nach einer Pause, in der alle Gäste sich mit Ratatouille und Grillwürsten sowie diversen Getränken versorgen konnten, übernahm „Groove N’Joy“ das Programm, wobei auch einige seltenere Titel zu hören waren. Nach einer weiteren kulinarischen Pause gestaltete die Bonds Big Band den dritten und letzten Teil der Abendveranstaltung. Auch als das musikalische Programm beendet war, blieben noch viele Gäste zu Gesprächen mit Freunden und Nachbarn.

Weitere Veranstaltungen

Es geht schon bald weiter mit musikalischen und kulinarischen Angeboten: Am 14. Juli findet das große Gemeindefest im Domhof statt, bei dem Schaschlik und Grillgut auf die Gäste warten. Die evangelische Kirchengemeinde lädt hierzu ein. Die Bonds Big Band ist nach dem Domhofsommer und nach ihrem Auftritt beim 3-Länder-Stadt-Festival bald wieder mit der Bonds Junior Edition zu hören, nämlich beim Miteinanderfest in Friedlingen am 21. Juli.