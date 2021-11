Weil am Rhein Gespräche über Testzentrum

Aktuell gibt es sechs Stationen, an denen Bürger sich in Weil am Rhein testen lassen können – am Laguna, an der Hangkante, in Friedlingen (Hauptstraße 377 sowie Hauptstraße 429) sowie in Weil an der Hauptstraße 208 und am „Galileos“. Drogerien und Apotheken dürfen darüber hinaus auch noch ein Angebot schaffen, ergänzt der Stadtsprecher.