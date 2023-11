Weil am Rhein: Gesprächsbedarf zur Wärmewende

Rudolf Koger, Erster Bürgermeister der Stadt und Leiter der Stadtwerke, stellte die Pläne nach der ersten Präsentation im Bauausschuss noch einmal ausführlich vor. Deutlich wurde, dass der Ausbau des Wärmenetzes nicht ausreicht, um in Zukunft die CO2-Emissionen in Weil am Rhein substanziell zu senken. Nötig sei, so unterstrich Koger, auch im Bereich Wärme eine deutliche Reduktion des Energiebedarfs insgesamt, etwa durch Gebäudesanierungen. Gelöst werden muss außerdem noch die Frage nach den künftig nutzbaren erneuerbaren Energiequellen. Hier müssen laut aktueller Berechnungen noch weitere Quellen zu den bisherigen hinzukommen.