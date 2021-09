Weil am Rhein Gestalterinnen gewinnen an Kontur

Die Ausstellung nimmt die Museumsgäste auch mit auf eine Reise durch die vergangenen 120 Jahre Designgeschichte: Im ersten Teil der Schau liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung des Designs in Europa und den USA, wo um 1900 das Berufsbild des modernen Designs entstand. Der zweite Ausstellungsbereich widmet sich den 1920er- bis 1950er-Jahren. In dieser Ära konnten die ersten Designerinnen in der nach wie vor patriarchalischen Gesellschaft internationale Erfolge verbuchen. Der dritte Abschnitt thematisiert die Jahrzehnte von 1950 bis Ende der 1980er-Jahre, in denen insbesondere ab den 1960er-Jahren eine zweite Welle des Feminismus der konservativen Nachkriegsmentalität entgegentrat. Mit dem vierten Bereich kommt die Ausstellung in der Gegenwart an.

Anlässlich der neuen Ausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“ findet auf dem Vitra-Campus am Samstag, 25. September, 12 bis 18 Uhr, ein „Opening Day“ statt. Dann können Interessierte die Ausstellung auf vielfältige Weise entdecken. Es gibt Ansprachen, Kuratorinnenführungen, Snacks und Getränke aus dem Airstream-Kiosk sowie ganztägig freien Eintritt. Ab 12 Uhr stehen Eröffnungsansprache an. Die Kuratorinnenführungen durch die Ausstellung beginnen um 13, 14 und 15 Uhr (freier Eintritt).