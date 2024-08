Eine Motorradfahrerin ist am Freitag gegen 13.50 Uhr bei einem Auffahrunfall auf dem Verbindungsast zur B 317 in Weil am Rhein leicht verletzt worden. An der dortigen Einmündung zur Bundesstraße hatte die 66-Jährige angehalten. Eine nachfolgende 45-jährige Autofahrerin fuhr laut Polizei auf. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 5000 Euro geschätzt.