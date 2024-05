Am Weiler Autobahngrenzübergang ist am Dienstag ein 32-jähriger französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert worden. Wegen einer Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der in Frankreich wohnende Mann vor zwei Jahren rechtskräftig verurteilt worden. Da er die verhängte Geldstrafe von 1600 Euro bezahlen konnte, durfte er weiterreisen. Gegen 22.30 Uhr versuchte ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger, mit der Tram von Basel kommend einzureisen, teilt die Polizei weiter mit. Gegen ihn bestand schon seit drei Jahren ein Haftbefehl. Wegen eines Betäubungsmittelvergehens war er zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden. Am Grenzübergang konnte der Haftbefehl nun vollstreckt werden – und der Mann durfte nach Zahlung der Geldstrafe weiterreisen.