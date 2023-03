Weil am Rhein Gesuchter festgenommen

Kräfte der Bundespolizei haben einen 28-Jährigen festgenommen, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden war. Nach der Einreise über die Palmrainbrücke in Weil am Rhein kontrollierten die Beamten den kosovarischen Staatsangehörigen am Dienstagnachmittag. Bei der Überprüfung stellten sie eine internationale Fahndung zur Auslieferungshaft fest. Durch den Kosovo wird der 28-Jährige wegen unerlaubten Waffenbesitzes im Jahr 2015 gesucht.