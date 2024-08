Ein mit EU-Haftbefehl Gesuchter ist am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn festgenommen worden. Einsatzkräfte des Hauptzollamts Lörrach kontrollierten den ukrainischen Staatsangehörigen am frühen Dienstagmorgen bei der Einreise nach Deutschland. Die Überprüfung der Personalien des in der Schweiz wohnenden Mannes ergab, dass ein Europäischer Haftbefehl gegen ihn bestand, heißt es in einer Mitteilung. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, vor drei Jahren eine Schusswaffe von der Ukraine nach Ungarn geschmuggelt zu haben. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten. Nach einem Termin beim Haftrichter wurde er ins Gefängnis gebracht. Dort wartet er auf seine Auslieferung.