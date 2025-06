Ein Kleiner Snack als Dankeschön: Anlässlich des UN-Weltfahrradtages hat die Stadt Weil am Rhein gemeinsam mit der IG Velo Radfahrer am frühen Morgen mit Müsliregel, Äpfel und etwas zu trinken versorgt. Von 6.30 bis 8 Uhr standen Ariane Linde, im Stadtbauamt für den Radverkehr in der 3-Länder-Stadt zuständig, und Jürgen Wiechert von der IG Velo an der Müllheimer Straße. Mit dieser Aktion wollten sie sich bei den Velofahrern für ihren Beitrag zur nachhaltigen Mobilität bedanken.