Weil am Rhein Gesundheit ist der größte Wunsch

Weil am Rhein (sc). Auf der Leopoldshöhe in seinem Elternhaus wohnt Konrad Armbruster, der heute 80 Jahre alt wird, noch immer. Der Vater war „Eisenbähnler“ und auch der Sohn trat in diesen Beruf ein. Zunächst aber lernte der Jubilar nach dem Besuch der Leopoldschule den Beruf des Malers bei der Firma Fischer in Weil am Rhein. Nach der Pensionierung des Vaters drohte der Vermieter damit, dass dieser nun nicht mehr im Beruf sei und so die Wohnung verlassen müsse. Das war der Grund, weshalb der Jubilar eine Arbeitsstelle bei der Bahn annahm. Somit war die Wohnung gesichert.