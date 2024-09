Weil am Rhein: Gesundheitsthemen im Fokus

Geschäftsführer Martin Hummel, sein Stellvertreter Carlo Wolf und Sebastian Billich, Leiter des AOK Kundencenters Weil am Rhein, unterhielten sich mit der Oberbürgermeisterin über die medizinisch-pflegerische Versorgung in Weil am Rhein, der ambulanten und stationären Versorgung der gesamten Region und der nationalen Gesundheitspolitik. Als Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag waren diese Themen bis vor vier Monaten noch „das täglich Brot“ der damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten.

„Wir waren uns einig, dass die Gesundheitskompetenz der Menschen wieder verbessert werden muss. Das fängt bereits in der Kindertagesstätte und Grundschule mit den Facetten Ernährung, Kenntnis zu Erste-Hilfe-Maßnahmen, Bewegung und Steigerung der Resilienz an“, macht Stöcker deutlich. 58,8 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung hätten eine nur noch geringe Gesundheitskompetenz. Sprich: Diese hätten Schwierigkeiten beim Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden von gesundheitsbezogenen Entscheidungen im Alltag und wiesen eine Unsicherheit im Umgang mit gesundheitlichen Fragen auf, so Stöcker.