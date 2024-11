Weil am Rhein: Gewerbeflächen schaffen – aber wie?

Moderates Wachstum

Es entwickelten sich drei grundlegende Szenarien von der Beibehaltung des Status Quo bis zur Expansion in an ein bestehendes Gewerbegebiet angrenzende Grünflächen. Wie so oft schien der Mittelweg die geeignete Lösung zu sein: bestehende Gewerbeflächen qualifizieren und mittels Nachverdichtung und Umstrukturierung auf ein moderates Wachstum setzen.

Die Planungsgrundlagen mit der Darstellung verschiedener Entwicklungsszenarien liegen nun vor. Sie beinhalten eine zielgerichtete Analyse zur aktuellen Bestands- und Nachfragesituation inklusive Bewertung der bestehenden Flächenpotenziale. Der aktuelle Flächenbedarf wurde anhand unterschiedlicher Ansätze ermittelt und soweit als möglich branchen- und standortrelevant bis ins Jahr 2040 prognostiziert. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse können nun in den weiteren Planungsprozess des Flächennutzungsplans eingespeist werden. Die imakomm kam zum Ergebnis, dass der Raum Weil über eine solide Wirtschaftsstruktur verfüge, was prinzipiell eine gute Basis darstelle, auch in Zukunft heute schon erkennbaren Trends zu begegnen.