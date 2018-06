Weil am Rhein Gewinnspiel

E-Book-Reader, Tablets & Co. haben einige Vorteile: Eine ganze Bibliothek wiegt weniger als ein gebundenes Buch, man kann diese Bibliothek in der Handtasche mitnehmen, und die Schrift lässt sich so einstellen, wie es die Augen gerne haben. Seit fünf Jahren bietet die Stadtbibliothek mit der „Onleihe Dreiländereck“ die Möglichkeit an, E-Books, E-Audios (Hörbücher) und E-Paper (Zeitungen und Zeitschriften) auszuleihen.

Beim Gewinnspiel sind drei Fragen zum Thema Onleihe zu beantworten. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreise zwei E-Book-Reader. Zudem verlost jede Bibliothek drei eigene Gewinne. In der Weiler Stadtbibliothek gibt es für die drei Gewinner je einen Gutschein für die Jahresgebühr der Stadtbibliothek und eine „Onleihe-Powerbank“ zu gewinnen. Teilnahmekarten gibt es in den betreffenden Bibliotheken. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Die Abgabe der Teilnahmekarten ist bis Sonntag, 15. Juli, möglich.

Weil am Rhein. Ein Verbund von zehn Bibliotheken – Efringen-Kirchen, Lörrach, Müllheim, Neuenburg am Rhein, Schopfheim, Staufen, Waldshut-Tiengen, Wehr, Weil am Rhein, Wutöschingen – hat die E-Bibliothek „Onleihe Dreiländereck“ gegründet. Gestartet ist der Verbund mit einem Anfangsbestand von rund 1900 Titeln. Inzwischen umfasst der digitale Bestand rund 9500 Medien, darunter auch englische E-Books, teilt Bibliotheksleiterin Ellen Benz mit. Der Bestand dieser Online-Bibliothek werde weiter ausgebaut.

Die Vorteile der Onleihe

Die Bibliothek hat rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet, das Medienangebot kann von zu Hause oder von unterwegs genutzt werden. Für die Ausleihe muss man nicht in die Bibliothek gehen. Die digitalen Medien müssen nicht zurückgegeben werden, sondern stehen nach Ablauf der Leihfrist dem nächsten Nutzer zur Verfügung.

Feier des „Fünfjährigen“

In der Jubiläumswoche vom 10. bis 13. Juli feiern die zehn Verbundbibliotheken „Fünf Jahre Onleihe Dreiländereck“. Alle beteiligten Bibliotheken bieten ein Gewinnspiel an (siehe Info-Kasten). Jeder, der in dieser „Geburtstags“-Woche in der Stadtbibliothek etwas ausleiht, erhält ein kleines Geschenk solange der Vorrat reicht.

Individuelle Leihfrist

Die Leihfrist bei E-Books und E-Audios beträgt bis zu 21 Tage. Es besteht die Möglichkeit, eine individuelle kürzere Leihfrist bei der Ausleihe einzustellen. Benz: „Dies hat den Vorteil, dass Medien schneller für andere Nutzer verfügbar sind und dass man selbst schneller neue Medien ausleihen kann. Zudem ist bei E-Books eine vorzeitige Rückgabe möglich.“ Es können gleichzeitig bis zu zehn E-Medien ausgeliehen werden. Die Kosten für die Onleihe sind in der jeweiligen Jahresgebühr enthalten. E-Medien, die zurzeit entliehen sind, können kostenlos vorbestellt werden. Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail, sobald das Medium verfügbar ist.

Auf PC oder unterwegs

Wer an die Anschaffung eines E-Book-Readers denkt, findet auf der Homepage www.onleihe.de/dreilaendereck eine entsprechende Liste, mit welchen Geräten die Onleihe genutzt werden kann. Die Ausleihe erfolgt über die Homepage des Verbundes www.onleihe.de/dreilaendereck. Entsprechende Links auf den Homepages der Bibliotheken sowie innerhalb der Web-Kataloge führen den Benutzer ebenfalls zur Onleihe. E-Books können entweder auf dem PC gelesen werden oder unterwegs auf E-Book-Reader, Tablet oder Smartphone. Die Onleihe-App gibt es für Android und ist kostenfrei. Die benötigte Software sowie Antworten auf weitere Fragen sind im Service-Teil der „Onleihe Dreiländereck“ zu finden.