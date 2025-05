Zwei Metallgitter an einem Überlaufbecken sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14. Mai, 15 Uhr bis Montag, 19. Mai, 15 Uhr, von Unbekannten an einem Überlaufbecken in der Straße Teichrain gestohlen worden. Die beiden Gitter in der Größe von etwa 1 x 2,5 Meter wurden mutmaßlich mittels eines Winkelschleifers von den Halterungen getrennt und aufgrund der Größe vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. Bei einer Überprüfung der Tatörtlichkeit konnten dort zudem zwei „ausgeschlachtete“ Motorroller aufgefunden werden. Die beiden Motorroller wurden kurz zuvor, am Montag, 19. Mai, in dem Zeitraum zwischen 15 bis 17 Uhr, von Unbekannten entwendet. Ein Motorroller stand zuvor in der Hinterdorfstraße, der andere Motorroller stand in der Straße „Mühlenrain“. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.