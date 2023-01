„Uns erreichen hin und wieder Beschwerden bezüglich der Glascontainer, hauptsächlich weil die Einwurfzeiten der Glascontainer leider nicht immer eingehalten werden oder weil die Standorte als Müllablagerungsorte missbraucht werden“, berichtet Johannes Steffan vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach. „Wir stehen diesbezüglich mit der Stadt Weil am Rhein immer wieder in Kontakt.“ Über die Probleme am Standort am Bahnweg/Unterbaselweg habe der Eigenbetrieb erst Ende des vergangenen Jahres erfahren. „Wir werden uns diesbezüglich ebenfalls mit der Stadt in Verbindung setzen“, kündigt Steffan an.