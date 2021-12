Weil am Rhein Glaube als Lebensfundament

In der Folge zog die Familie einige Zeit nach Radolfzell. Nach dem Wiederaufbau des Elternhauses ging es wieder nach Friedlingen, wo die Jubilarin die Schule besuchte. Es folgte eine Ausbildung bei der Roba zur Großhandelskauffrau. Auch arbeitete sie drei Jahre als Pfarrsekretärin. 16 Jahre alt sei sie gewesen, erinnert sich Gerda Rupp, als sie in Friedlingen eine Bibelstunde besuchte. Das sei ein Schlüsselerlebnis für sie gewesen. Seither lebt sie einen tiefen Glauben.

Und in einer Bibelstunde lernte sie auch ihren Mann Walter kennen, den sie 1970 heiratete. Zwei Töchter hat das Paar, das zwischenzeitlich in einem Reihenhaus in Alt-Weil lebt. Mit ihrem Mann gehört Gerda Rupp der evangelischen Stadtmission in Lörrach an. Für beide ist ihr Glaube das Fundament im Leben. Ob Bibelstunden, Gottesdienste, die Arbeit im Haus- oder Jugendkreis – die Seniorin bringt sich seit Jahren in ihrer Gemeinde vielfältig ein. Dort sei sie gut vernetzt und versorgt, dort fühle sie sich wohl.