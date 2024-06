Weil am Rhein: Gleich fünfmal die Traumnote 1,0

Sonderpreise

Der Preis für besondere Leistungen im Fach Geschichte ging an Tim Hoffmann, im Fach Chemie an Jakob Röhl, Moritz Feldmann und Sophia Fuchs sowie im Fach Physik an Hannah Schwabe, Jakob Röhl und Moritz Feldmann. Tim Hoffmann errang den Preis für besondere Leistungen im Fach Deutsch. Im Fach Mathematik ging er an Sophia Fuchs und Hannah Schwabe. Im Fach Wirtschaft wurde Jonas Reiner ausgezeichnet, im Fach Englisch Tim Hoffmann, im Fach Biologie Isabel Breining, im Fach Sport Marius Klein und im Fach Gemeinschaftskunde Samuel Seyer. Der Sozialpreis ging an Marvin Flaig.