Weil am Rhein Global vernetzt

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Der Bundesliga-Trainer Christian Streich ist in Weil am Rhein geboren, der Wettermann Jörg Kachelmann in der Grenzstadt aufgewachsen und Christian Buck, bis 2018 Botschafter in Libyen, darf als bekannte Weiler Persönlichkeit nicht fehlen. Doch auch Rosmarie Hager hat es mit einem besonderen Stuhl aus ihrem Heimatort Chiavari, wohin sie 1965 ausgewandert ist, und ihren 70 Jahre alten Rollschuhen in die Ausstellung geschafft. Gemeinsam mit der noch in Weil wohnenden Gerda Böhler betrachteten die beiden Gründungsmitglieder des heimischen Rollsportvereins den Raum, der den früheren und bekannten Weilern gewidmet ist. „Die Menschen hinterlassen Spuren“, erklärte Ausstellungs-Kuratorin Barbara Brutscher die Intention für den „Patchworkraum“, in dem auch der Fotograf Rolf Frei und der Kieswerk-Künstler Volker Scheurer oder auch die Cats-Darstellerin Barbara Wäldele Beachtung finden.