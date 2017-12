Weil am Rhein Glück spüren und erleben

Die letzten Vorbereitungen für die Weihnachtsaktion laufen. Der Verein „Symbadische Truckerengel“ mit Lasterfahrer Christoph Neef wird am zweiten Weihnachtsfeiertag 175 Überraschungstaschen verteilen.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Zahlreiche Lastwagen werden während der Weihnachtsfeiertage wieder an den Parkplätzen und Raststätten entlang der A5 zwischen Weil am Rhein und Freiburg stehen. Für Aufmunterung der herzlichen Form wollen der 39-jährige Neef und seine Mitstreiter sorgen, wenn sie den Lasterfahrern eine Tasche mit Plätzchen, Brötchen, Obst, Schoko-Weihnachtsmännern, Feuerzeugen, Handschuhen oder auch T-Shirts überreichen. „Einigen sind die Tränen gekommen. Das war herzergreifend“, schildert Neef Eindrücke aus dem Vorjahr, als er mit einigen Helfern die Aktion ins Leben gerufen hatte.

164 Tüten wurden verteilt. Fünf bedachte Fahrer kamen aus Deutschland, die übrigen aus Osteuropa, Spanien und Portugal. Die Verständigung lief daher nonverbal und teilweise auf Englisch. Besonders anrührend war für den Vorsitzenden der symbadischen Truckerengel, als ukrainische Fahrer gemeinsam ein Weihnachtslied vortrugen. „Verstanden habe ich aber nichts.“

Solche Momente sind es, aus denen die Helfer die Kraft für das ehrenamtliche Engagement schöpfen. Schließlich bildet die Verteilung durch zehn bis 15 Aktive an den 20 bis 25 Stellen entlang der Autobahn nur den Abschluss. Vorher mussten die Geschenke zusammenkommen. Hierzu hatte sich Neef an Lkw-Hersteller ebenso gewandt wie an Lebensmittelhändler. „Einige Stunden Arbeit stecken darin“, kann er nun zahlreiche gute Werbegeschenke verteilen. Die Fahrer würden sich wundern, dass sie diese einfach so erhalten und nichts zahlen müssen.

Gut 700 Euro zahlte Neef aber schon aus eigener Tasche. Einiges an Spendengeld ist zuletzt noch geflossen. „Wir suchen aber noch Spender.“ Denn der erst am 2. September gegründete Verein „Symbadische Truckerengel“ hat sieben Mitglieder und kein Finanzpolster. Im neuen Vorstand wirken als zweiter Vorsitzender Kevin Kuttler aus Steinen, Kassiererin Stefanie Fichtig aus Inzlingen und Schriftführer Sebastian Ortwein aus Istein mit.

Pläne für das nächste Jahr gibt es bereits. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Lörrach wird eine Sternfahrt im Landkreis geplant. Behinderte Kinder soll damit die Chance geboten werden, in einen Brummi zu steigen und damit auf der Autobahn unterwegs zu sein. Der 21. Juli ist als Termin ins Auge gefasst. Weitere Lasterfahrer für die kleine Rundfahrt werden noch gesucht. Möglichst 20 bis 40 Lkw sind als Zielmarke ins Auge gefasst.

Kontakt: Christoph Neef, Tel. 0174/1971820, E-Mail: mcneef@gmx und bei Facebook unter „Symbadische Truckerengel“