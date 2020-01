Weil am Rhein Glückliche Gewinner

Beim Weihnachtsgewinnspiel hatten die Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, eine Institution zu nennen, der eine Spende in Höhe von 500 Euro zukommen soll. Spitzenreiter, weil zumeist genannt, war hier die Wärmestube in Friedlingen. Bei der Preisübergabe an die Gewinner überreichten Vorsitzender Raithel und Andreas Rühle von Weil-aktiv zehn Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro an die Vorsitzende des Fördervereins, Christel Stauß. „Ich bin total überrascht“, sagte diese. Dass die Bürger an die Menschen denken, die es nicht so leicht im Leben hätten und mit der Nominierung der Wärmestube einen Beitrag geleistet hätten, hier zu helfen, sei „ein schönes Zeichen von Menschlichkeit“. Prima sei auch die Stückelung des Betrags in zehn Gutscheine, diese könnten so von Fall zu Fall gezielt eingesetzt werden.