Weil am Rhein: Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, feiert die gesamte Kirchengemeinde einen Festgottesdienst mit Abendmahl ab 10 Uhr in der Altweiler Kirche. An der Orgel wird wieder Michael Müller zu hören sein. Nele Gallasch, Geige, und Clara Gallasch, Oboe, werden einen besonderen musikalischen Akzent setzen.

Der Gottesdienst mit Johanna Pähler zum zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, findet ab 10 Uhr für die gesamte Kirchengemeinde in der Friedenskirche in Friedlingen statt. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Michael Müller, Orgel, zusammen mit Stella Gut, Querflöte.

Zum Jahreswechsel lädt die evangelische Kirchengemeinde ab 17 Uhr in die Altweiler Kirche ein. Den Neujahrsgottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde Weil am Rhein zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Haltingen am 1. Januar ab 17 Uhr in der Altweiler Kirche und lädt im Anschluss zu Gespräch und Stärkung ins Gemeindehaus ein.

Katholische Messen

Eine Krippenfeier für Kleinkinder an Heiligabend, 24. Dezember, findet ab 15 Uhr in Guter Hirte statt. Ein Krippenspiel mit etwa 25 Spielern wird ab 16 Uhr in St. Peter und Paul gezeigt. Die Christmetten beginnen um 17 Uhr in Guter Hirte, um 17.30 Uhr in St. Peter und Paul und um 22 Uhr in St. Maria.