Weil am Rhein Gottesdienste im Fernsehen

Besondere Gebetsanliegen können schriftlich in die Briefkästen der Kirchengemeinde eingeworfen oder per E-Mail geschickt werden, die dann von Pfarrerin Dagmar Jetter und Pfarrer Michael Hoffmann in die Gebete einbezogen werden. Auf der Homepage werden wöchentlich die Predigtgedanken veröffentlicht, die Trost und Zuspruch der biblischen Texte entfalten sollen.

Jetter und Hoffmann stehen nach Vereinbarung zu seelsorgerlichen Gesprächen zur Verfügung. Ebenfalls sind auch die Diakone Kathrin Husser und Jonathan Grimm sowie Maria Sigmund erreichbar.

Gemäß den Bestimmungen der Stadt, des Landratsamts und der Erzdiözese Freiburg finden in der katholischen Kirchengemeinde bis voraussichtlich 20. April keine heiligen Messen, keine Wortgottesfeiern sowie keine Gebetszeiten und Rosenkranzgebete in den drei Kirchen statt.

Die Feiern der Erstkommunion werden auf einen Zeitpunkt im Sommer oder nach den Sommerferien verschoben. Die Erstkommunionkatechese wird dementsprechend unterbrochen. Wie mit Gottesdiensten über Ostern verfahren wird, werden die Verantwortlichen über die Medien und die Homepage mitteilen.

Die Bürger finden in den Kirchen ab Sonntag Textblätter mit Predigtgedanken zu den Lesungstexten zum Mitnehmen. Außerdem wird ebenfalls auf Angebote der Fernsehgottesdienste hingewiesen sowie auf die Live­streams über ebfr.de oder die Texte des Tages unter erzabtei-beuron.de/schott/register/schott_anz/index.html.

Kontakt

Die katholische Kirchengemeinde stellt bis auf Weiteres die Präsenzzeiten ein. Telefonisch erreichbar bleibt das zentrale Pfarrbüro montags bis freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr unter Tel. 07621/ 4223990. Auch per E-Mail an sekretariat@kath-weil.de sind die Mitarbeiter erreichbar. Wer einen Seelsorger benötigt, erreicht ihn ebenfalls per E-Mail oder Telefon. Die Nummern sind in den in der Kirche ausgelegten Mitteilungsblättern oder unter www.kath-weil.de zu finden. Pfarrer Gerd Möller ist ab dem 23. März wieder zu erreichen.

Das Büro der evangelischen Kirchengemeinde ist weiterhin von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr besetzt und unter Tel. 07621/ 1675979 oder per E-Mail an gemeindebuero.weil@kbz. ekiba.de erreichbar. Auf persönliche Besuche sollte verzichtet werden, heißt es.