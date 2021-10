Weil am Rhein Graffitis fotografisch vor Abriss gerettet

Weil am Rhein. Die Graffiti von Künstlern aus der Region und aus vielen Teilen der Welt vor dem Vergessen zu bewahren und die Metamorphose des ehemaligen Plasco-Gebäudes aufzuzeigen, war die Motivation der drei Ausstellungsmacher Elke Fischer und Sabine Theil, beide aus Weil am Rhein, sowie Rémy Longato aus Hüningen. Am Samstag wurde die Ausstellung „Hinter Mauern. Plasco – Die Geschichte einer Metamorphose“ in der Garnisonskirche in Huningue mit rund 80 Gästen aus dem Dreiland eröffnet. Hüningens Kulturbeigeordneter Christian Keiflin bezeichnete die Ausstellung als ein schönes Beispiel für den jahrelangen guten Kontakt zwischen den Partnerstädten Huningue und Weil am Rhein.