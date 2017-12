Weil am Rhein Grenzen verschieben die Lösung?

Weil am Rhein/Binzen. Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker hat gestern, als der Petitionsausschuss des Landtags in der Binzener Gemeindehalle vor 250 Zuhörern wegen des Kreisels tagte, für eine Überraschung gesorgt. In enger Abstimmung mit der Stadt Weil am Rhein hatte er einen Antrag präsentiert, wonach die Gemeindegrenzen so verschoben werden sollen, dass der Dreispitz mit seiner Skulptur in den innerörtlichen Bereich gehört.

Dann nämlich würde der Erlass zum Abbau des Kreisel-Kunstwerks nicht mehr greifen. Dies wäre möglich, wenn der Bereich zwischen den Ortseingangsschildern von Weil am Rhein und Binzen als Ortsdurchfahrt und nicht mehr als außerörtliche Verbindungsstraße eingestuft werden würde.

u Siehe ausführlichen Bericht auf unserer Seite Kandertal.