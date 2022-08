Weil am Rhein Grenzlage prägt die Polizeiarbeit

Weil am Rhein. Sicherheit und Polizei beschäftigen den Innenausschuss des Landtags und damit auch Ausschussmitglied Jonas Hoffmann, heißt es in einer Mitteilung. Wie die Grenzlage die Polizeiarbeit im Südwesten prägt, skizzierte die Weiler Revierleiterin Kathrin Mutter bei einem Besuch des SPD-Abgeordneten: Sie schlage sich sowohl in Straftaten nieder, die nur in Grenzgebieten verübt werden, aber auch in einer schwierigen Wohnungssuche und hohen Lebenshaltungskosten. Die Personalsuche sei daher schwierig, was Oberbürgermeister Wolfgang Dietz bestätigte.