Die Matineen im Läublinpark gehen in die nächste Runde. Am Sonntag, 29. September, wird dort die Band „Groove `n Joy“ auftreten. Mit mehrstimmigen Arrangements im Big-Band-Stil aber auch mit Jazz- und Blues-Klassikern wird die hauptsächlich aus Bläsern bestehende Band wieder wie bereits im letzten Jahr das Publikum begeistern. In der Pause gibt es Teil vier der historischen Informationen, wie es vor 100 Jahren zum Bau der Bühne im Park gekommen ist, kündigen die Veranstalter vom Kulturring Weil am Rhein an. Hier sind interessante Details aus der Geschichte des Dorfes Weil zu erfahren. Beginn der Veranstaltung ist um 11.30 Uhr. Für Verpflegung und für Bestuhlung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.