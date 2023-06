Weil am Rhein Große Mehrheit für neues Revier

Gefahr für Beamte

Der Weiler Revierleiterin Kathrin Mutter war ihr Zorn anzumerken, als sie zu vorgerückter Stunde das Mikrofon in die Hand nahm, um vor dem versammelten Gemeinderat noch einmal ausführlich die Gründe zu schildern, warum ein Umzug des Polizeireviers in neue Räume dringend geboten sei. Sie habe das Gefühl, die Dringlichkeit eines Neubaus sei zuletzt nicht ganz zum Ausdruck gekommen, hielt sie zu Beginn ihres Vortrags fest. In drastischen Bildern schilderte sie die räumliche Enge in dem 1902 errichteten Reviergebäude und dem 1990 hinzugekommenen Anbau für die 73, nach Haushaltsstellen 79 Beamtinnen und Beamten. Fehlende Verhörräume und die nur über eine enge Treppe zu erreichenden Gewahrsamsräume im Keller würden nicht nur die Arbeit erschweren, sondern auch eine beträchtliche Gefahr für die Beamten bergen, machte sie deutlich. Es fehlen außerdem Parkplätze, Umkleideräume, Toiletten, ein barrierefreier Zugang sowie Klimaanlagen, zählte Mutter weiter auf.

Klares Votum nötig

Im Bauausschuss hatten sich alle neun Räte enthalten und damit ein zwiespältiges politisches Signal gesendet. Um jedoch dem Land Baden-Württemberg als Bauherrn klarzumachen, dass das neue Revier in der Stadt gewünscht sei, brauche es klare Unterstützung, machte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz vor der Abstimmung noch einmal klar. Man befinde sich aus Stuttgarter Sicht in Konkurrenz zu vielen anderen Projekten. „Bitte unterstützen sie unser Anliegen“, wendete Mutter sich am Ende ihrer Rede direkt an den Rat. „Es geht auch um das Ansehen der Polizei.“