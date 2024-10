Die Bundespolizei hat am Donnerstag gegen 5.50 Uhr am Grenzübergang auf der Autobahn eine große Menge Falschgeld bei einem Mann entdeckt. Bei der Einreise aus der Schweiz haben die Beamten einen 50-jährigen Fahrgast eines Reisebusses kontrolliert. Hierbei sei eine dreistellige Anzahl von Falsifikaten mit einem Nennwert von zirka 110 000 Euro bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und beschlagnahmt worden, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei den Falsifikaten um Farbkopien. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach wurde gegen den Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Lörrach übernommen.