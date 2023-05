Weil am Rhein Große Oper in der Leopoldschule

Ob als zornbebende Königin der Nacht, die mit Sarastro die Klinge kreuzt, oder in den Rollen von Papageno und Papagena als fürsorgliche Eltern ihrer „Papagenis“, die von Kindern der Schule gespielt werden – mit ihrer griffigen, zugespitzten Darstellung der Charaktere erschaffen die beiden eine fantastische Welt, in der sich die Kinder sichtbar wiederfinden. Da wird laut gelärmt auf der Bühne, geschimpft, gestritten und gelacht, und die Kinder in den Stuhlreihen in der Turnhalle fiebern mit und können den Blick nicht abwenden.

Wechselnde Bilder

Die Bilder, in denen Papageno und Papagena im Rückblick die Geschichte der „Zauberflöte“ erzählen, wechseln schnell, und überraschen mit immer neuen Regie-Ideen aus der Feder von Regisseur Klaus-Dieter Köhler. Von der Gründerin der „Opernretter“, der Sängerin Tanja Hamleh, stammt die Idee, Opern in ein kindgerechtes Format zu bringen. Da winden sich die Kinder, die eben noch als „Papagenis“ an den Lippen ihres Vaters hingen, als grimmiger Lindwurm, der Papageno in Angst und Schrecken versetzt. Da wandelt Papageno mit der berühmten Arie „Der Vogelfänger bin ich ja“ auf den Lippen durch die Zuschauerreihen und die Königin der Nacht versetzt mit „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ die jungen Zuhörer in Staunen.