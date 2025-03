Weil am Rhein: Große Perspektive in kleinen Räumen

Originale aus mehreren Jahrzehnten und vor allem im vergangenen Jahr überarbeitete Offsetdrucke zeigen den wachen, aufmerksamen und einfühlsamen Beobachter, der sich in ständigen Reflektionen auch mit seinen eigenen künstlerischen Positionen auseinandersetzt. Schon im Eingangsbereich wird der Besucher von einer überarbeiteten Variante des „Torsos im grünen Tuch“ empfangen. Das 1968 entstandene und für die Illustration der Einladungskarte ausgewählte Werk zeigt den gestrandeten Menschen, zusammengekrümmt wie ein Embryo, umhüllt und geborgen unter einem grünen Tuch, dessen wellenförmige Falten den Horizont im Hintergrund verstärken und mit den an Afrika erinnernden Umrissen des Untergrundes an die ganze Verletzlichkeit der menschlichen Existenz gemahnen. 2013 waren zwei Tubenfiguren hinzugefügt worden, in zeitloser Geborgenheit aneinandergeschmiegt.

Malen mit der Tube

Brodwolf hatte 1959 das figürliche Potenzial der formbaren, metallenen, schlauchartigen Farbtuben als Chiffre entdeckt, die fortan in zahllosen Variationen menschlicher Torsi eine anthropomorphe Umdeutung erhielten. Während die Tuben kopflose Torsi blieben, die oft in Paarkonstellationen alle Extreme der Gefühlsskala zwischen Einsamkeit und Sehnsucht, Beziehungstiefe und komplexer Veränderungen ausleuchteten, schuf er später mumienartige Figuren, mit denen die Tragik des Lebens genauso wie gesellschaftshistorische Extreme wie der Holocaust erzählt werden. Brodwolf insistierte damit gegen jede Art der Verdrängung – vor allem des Todes und der unabweislichen Vergänglichkeit, aber auch gegen die Verdrängung historischer Ereignisse. Was seine Werke aktuell und zeitlos macht.