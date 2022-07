Weil am Rhein Große Pläne für die Zukunft

„Die Anrede Großer Bruder schmeichelt mir“, kommentierte Haas. Abschließend beorderte er alle Abiturienten in den Mittelgang zwischen die beiden Zuschauerblöcke, wo sie zu „Turn! Turn! Turn!“ von „The Byrds“ tanzen konnten. Man konnte dabei allerdings festellen, dass die Beatmusik der 1960er- Jahre die heutige Jugend nicht mehr in Extase versetzt.

Erster Bürgermeister Rudolf Koger wies darauf hin, dass die Schüler auch ihren Eltern danken sollten, „denn ohne sie wären Sie nicht da, wo Sie sind.“ Er forderte die jungen Leute dazu auf, in Zeiten von Fake News Fakten richtig einzuordnen und zu hinterfragen und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. „Sie bringt neue Begegnungen und Herausforderungen“, versprach er.

Patrizia Schellhammer, Vorsitzende des Elternbeirats, riet den Abiturienten, die Geschichten, die sie auf dem Kant-Gymnasium erlebt hätten, später ihren Kindern zu erzählen. „Meine Kinder lieben sie“, so Schellhammer. Egbert Nitzsche, Vorsitzender des Fördervereins, riet den Schülern, sich fünf Ziele zu setzen, die sie im Leben erreichen wollten.

Glühende Projektoren aus Schülersicht

Anschließend blickten Marlon Habeck und Malte Graf aus Abiturienten-Sicht auf die Zeit am Kant zurück. Sie erinnerten an „glühend heiße“ Overheadprojektoren, renovierungsbedürftige Unterrichtsräume, fehlende Hightech-Geräte, an Freunde fürs Leben, die man gewonnen, und Fehler, aus denen man gelernt hat. Im Anschluss verteilten Rektor Haas und sein Stellvertreter Dieter Mayer die Zeugnisse an die Schüler.

Während der Übergabe liefen Wunschlieder der Abiturienten – das musikalische Spektrum reichte hier von Bob Marley bis Helge Schneider. Zwischen den Redebeiträgen spielte die Abi-Band Rocksongs, unter anderem „Boulevard of Broken Dreams“ von Green Day, eine Abiturientin sang Adeles „Someone like you“ und zwei weitere spielten ein Instrumentalstück.

Nach der Verleihung der Schul- und Fachpreise klang dann die Feier aus.

Wichtiger als die Vergangenheit ist für die jungen Leute mit dem Abi in der Tasche die Zukunft, wie eine kleine Umfrage unter den Schülern zum Thema Berufswünsche ergeben hat. Wie geht es jetzt weiter? Jannik Feldmann will Maschinenbau an der Universität Darmstadt studieren.

Maximilian Mundel absolviert im November einen Medizinertest, weil er ab März in Freiburg, Heidelberg oder Konstanz Medizin studieren will. Auch Andrea Lukovic will Ärztin werden. Der 18-Jährigen wäre ein Studienplatz in Freiburg am liebsten. Luca Schmidt setzt jetzt erst mal auf eine Lehre als Lackierer. Handwerk hat – so sieht er es – goldenen Boden.