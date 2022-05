Der Internationale Museumstag wurde am Sonntag auch im Museum am Lindenplatz gefeiert. Nachdem der Museumstag in den vergangenen beiden Jahren nur virtuell gefeiert werden konnte, waren diesmal deutschlandweit wieder Museen für den Publikumsverkehr geöffnet. Wie im Nachgang bericht wird, kamen mehr als 50 Besucher ins Museum am Lindenplatz, die viel Spaß am Spiel- und Bastelangebot für Familien hatten. Das Museumsteam freut sich über die positive Resonanz. „Es war schön zu sehen, dass der Lindenplatz und das Museum mit vielen jungen Gästen belebt war, die mit Freude das Museum entdeckt haben“, teilt das Museum mit. Die aktuelle Ausstellung „Menschen im Museum“ ist noch bis zum 24. Juli zu sehen. In den Pfingstferien gibt es das nächste museumspädagogische Programm mit den Museumskids. „Wir sind alles kleine Künstler“ lautet das Thema am 8. Juni. Es gibt an diesem Tag zwei Termine, vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr. Anmeldung per E-Mail an b.brutscher@weil-am-rhein.de oder unter Tel. 07621/704419. Foto: zVg