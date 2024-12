„Ich danke Ihnen für Ihr großes Engagement für Weil am Rhein, für ihre Verbundenheit und Ihren Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt“, machte Oberbürgermeisterin Diana Stöcker deutlich.

Wolfgang Baral war als Hausmeister in Märkt und Ötlingen immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Er war zuständig für die städtischen Einrichtungen, und das mehr als 18 Jahre lang. Eine lange Zeit. Baral, ausgebildeter Schreiner, kam am 1. April 2006 zur Stadt Weil am Rhein, wo er als Stadtarbeiter in der Stadtgärtnerei wirkte. Bereits zwei Monate später avancierte er zum Hausmeister mit Allround-Talent in den Ortsteilen. Baral verabschiedete sich bereits zum 1. September in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit.