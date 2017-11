Weil am Rhein Großer trinationaler Rettungseinsatz am Rhein

Weil am Rhein/Hüningen. Ein trinationaler großer Rettungseinsatz am Rhein war am Freitagabend erfolgreich. Nach Mitteilung des Einsatzzentrums der französischen Police Nationale in Mulhouse war gegen 20.25 Uhr eine Person, die sich in Hüningen einer Polizeikontrolle haben entziehen wollen, in den Rhein gesprungen und in Not geraten. Der Mann schwamm in Richtung Weil am Rhein.

Ein französischer Polizist sprang hinterher und schwamm dem Mann, der offensichtlich sein Schwimmvermögen überschätzt hatte, hinterher, der andere fuhr mit einem Kanu, das er am französischen Ufer in Frankreich vorfand, ebenfalls hinterher.

Weit über der Flussmitte erreichte der französische Polizist den flüchtenden Mann, dessen Kräfte nachließen. Mit Hilfe von Lichtsignalen seiner Taschenlampe konnte er ein Anländen durch Feuerwehr- und Rettungskräfte auf deutscher Seite ermöglichen.

Angelaufen war laut Polizei ein trinationaler Rettungseinsatz für Personen in Gefahr im Rheinknie nach standardisierter Meldekette. Eingesetzt waren neben Berufsfeuerwehr Basel und der örtlichen Feuerwehren aus Weil am Rhein und Efringen-Kirchen auch die DLRG Weil, ein Rettungswagen aus Frankreich und von deutscher Seite ebenfalls ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie das Polizeirevier Weil am Rhein.

Ein französischer Rettungswagen übernahm die Erstversorgung des unterkühlten Geflüchteten. Auch der französische Polizist wurde kurz untersucht.

Der unterkühlte und entkräftete Mann, wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes französisches Klinikum gebracht.

Aus welchem Grund sich der Mann der Polizeikontrolle entziehen wollte, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise auf eine Straftat im Vorfeld ergaben sich nach ersten Ermittlungen nicht. In Deutschland liegt ebenfalls nichts gegen den Mann vor.