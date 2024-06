Schotten kommen passend gekleidet

Unter den Besuchern fanden sich auch drei junge Männer aus Schottland: im Kilt, also im Schottenrock, mit blauer Jacke und passender Kopfbedeckung. Gerry, Nathan und John, so die Namen der schottischen Fans, waren der Hoffnung, dass ihre Mannschaft den Sieg erringen werde und daher in bester Stimmung. Mc Tominay, Mc Ginn, diese schottischen Spieler seien unübertroffen, strahlten sie. Nicht anders die Fans der Deutschen. „Wir sind heiß und freuen uns schon seit Monaten auf die EM“, sagte Filip, der mit seinem Bruder aus Lörrach gekommen ist. Ganz sicher würden sie öfters auf den Europaplatz kommen, wenn Fußballspiele übertragen werden. Der zehnjährige Brian, in Begleitung seines Vaters Maik, freute sich ebenfalls auf die EM-Spiele.